Москва, 2 ноября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву возможен, но пока преждевременно называть дату поездки, заявил на брифинге 2 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

«Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате, по понятным соображениям», — сказал он.

Песков добавил, что дату визита продолжат согласовывать.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Аббас вскоре посетит Москву с официальным визитом и встретится с Путиным.

Путин 11 октября, комментируя обострение палестино-израильского конфликта, заявил о поддержке резолюции Совбеза ООН, в которой в том числе говорится о создании признанного палестинского государства. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала это решение, кроме того, в США многие считают, что таким образом можно завершить этот конфликт.