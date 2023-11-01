Тель-Авив, Израиль, 1 ноября, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Командующий 162-й дивизией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Итцик Коэн заявил 1 ноября, что силы подотчётной ему дивизии находятся «у ворот города Газа».

Коэн сообщил, что несколько дней назад получил приказ командования на окончательное уничтожение палестинского движения ХАМАС. При этом он отметил, что именно боевики движения «выбрали эту войну», а не Израиль. Его слова привело издание Times of Israel.

По словам командира, за последние пять израильские войска уничтожили большую часть сил Палестины, в том числе оружейные арсеналы и тоннели.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ с 7 октября нанесла удары по 11 тысячам целей в секторе Газа. Непосредственно в ночь на 1 ноября израильские военные также нанесли удары по нескольким объектам по всей Газе, включая оперативные командные центры и ячейки ХАМАС.

В беседе с ИА Регнум старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь заявил, что действия Израиля выглядят не как полномасштабная военная операция, а как кампания по выдавливанию боевиков из северных районов. Он отметил, что Израиль долго тянул с наземным вторжением в сектор Газа и до сих пор непонятно, что делать после того, как операция закончится, так как у Израиля нет политической цели.