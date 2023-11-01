Тель-Авив, Израиль, 1 ноября, 2023, 09:25 — ИА Регнум. С начала эскалации ближневосточного конфликта 7 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары более чем по 11 тысячам целей на территории сектора Газа. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«С начала войны армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 11 тысячам целей, которые принадлежали террористическим организациям в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь на 1 ноября израильские военные также нанесли удары по нескольким объектам по всему сектору Газа, включая оперативные командные центры и ячейки ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 1 ноября, стало известно, что при попадании противотанковой ракеты в бронетранспортёр ЦАХАЛ на севере сектора Газа погибли девять израильских военных. Их возраст составлял от 19 до 24 лет.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массивной ракетной атаке, после чего израильские военные начали военную операцию по ликвидации движения в Газе. Армия Израиля наносит удары по объектам в секторе Газа, однако признала, что от них страдают мирные жители анклава.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 31 октября заявил, что именно проводимая США политика спровоцировала катастрофическое обострение ближневосточного конфликта и Вашингтон продолжает его подогревать. Он уточнил, что этим Соединённые Штаты преследуют цели сохранения глобального доминирования и обеспечения своей безопасности.