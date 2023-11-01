Киев, 1 ноября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Из-за репрессивных действий киевского режима во главе с Владимиром Зеленским на Украине в скором времени может начаться гражданская война. Такое мнение 1 ноября высказал экс-советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды, судебная ветка власти полностью подчинена Зеленскому и его компании, прокуратура, другие структуры. Это путь к гражданской войне», — сказал он.

По словам эксперта, к такому варианту развития событий также приближает отсутствие успехов украинской армии в конфликте с Россией. Соскин добавил, что по мере приближения зимы уровень доверия украинцев к Зеленскому будет падать из-за холода и нехватки продовольствия.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября Соскин заявил, что Зеленский довёл Украину до такого состояния, что жители могут поднять восстание против него. Эксперт уточнил, что глава режима Киева может изменить эту ситуацию, если отменит военное положение. По словам политолога, в противном случае для Зеленского и его окружения всё может закончиться очень плохо.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер 1 ноября заявил, что в случае, если киевские власти не согласятся на окончание конфликта на приемлемых для Москвы условиях, Украина потеряет ещё 20–30% своей территории. По его мнению, из-за продолжения конфликта киевский режим и ВСУ уже находятся на грани полного коллапса.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 августа заявил, что вектор распада Украины отчётливо виден.