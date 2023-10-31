Киев, 31 октября, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский довёл Украину до такого состояния, что жители могут поднять восстание против него, заявил 30 октября экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

По его мнению, у Зеленского есть возможность изменить ситуацию, если он отменит военное положение, в противном случае всё может закончиться плохо для него и окружения.

«Если он и дальше будет лезть на рожон, <…> то я не уверен, что Зеленский и его подельники смогут вырваться», — сказал Соскин.

Он также обвинил Зеленского в нарушении Конституции и установлении диктатуры.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 31 октября опубликовали опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии. Исследование показало, что украинскому лидеру не доверяют 22%, причём этот показатель более чем в три раза выше, чем был в мае 2022 года.

Американский журнал Time 30 октября опубликовал статью, в которой говорится о плохом положении Зеленского. Украинские чиновники сообщили изданию, что он отказывается принимать реальность и верит в победу Украины, несмотря на отсутствие предпосылок к этому.