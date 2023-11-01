Вашингтон, 1 ноября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В случае, если Киев не пойдёт на окончание конфликта на приемлемых для Москвы условиях, Украина потеряет ещё часть территорий. Такое мнение 1 ноября высказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По крайней мере, пять областей сейчас стали законным объектом освобождения, поскольку Киев не стремится к миру. Таким образом, если Украина не добьётся прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять ещё 20–30 процентов своих земель», — сказал он.

Риттер уточнил, что российские Вооружённые силы в ходе спецоперации в полном объёме выполнят все поставленные президентом Владимиром Путным задачи, и отметил, что из-за продолжения конфликта киевские власти и ВСУ уже находятся на грани полного коллапса.

«В итоге не будет ни Украины в её нынешнем виде, ни правительства Зеленского и никаких бандеровцев у власти», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Риттер заявил, что продолжающая во всём повиноваться западным странам Украина может из-за этого потерять ещё больше территорий. По словам эксперта, из-за невыполнения Киевом проекта стамбульского договора по украинскому урегулированию, киевские власти могут лишиться контроля над Сумами, Харьковом, Днепропетровском, Одессой и Николаевом.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 августа написал, что вектор распада Украины отчётливо виден. Он уточнил, что численность населения на подконтрольной Киеву территории сейчас составляет 19,7 млн человек, а это, по сути, половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века.