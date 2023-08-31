Москва, 31 августа, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Вектор распада Украины виден отчётливо, численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек, по сути, половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века, поэтому самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404, код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена. Об этом 31 августа сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что к 2022 году на Украине остались чуть более 37 млн человек и половина из них числилась только на бумаге.

В реальности, когда осуществляется подсчёт сегодняшнего населения неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов, то получаются очень грустные цифры, уточнил он, добавив, что численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек, за её пределами находятся уже 17,9 млн человек.

«По сути половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века», — написал он.

Зампред Совбеза России добавил, что кто-то может вернуться, хотя в такое верится с трудом.

«Вектор распада виден отчётливо. С таким количеством бросающих своё государство граждан киевскому режиму и его «Украине» скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать. Поэтому самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Медведев сообщил, что Украина исчезнет, потому что она никому не нужна — ни Европе, ни Азии, ни Америке, ни России. По словам Медведева, Украина как государство во главе с нацистской верхушкой не нужна и своему народу, даже ради «мутной европейской перспективы».

Европе Украина не нужна, потому что европейцы оказались в финансовом и политическом аду из-за «натужной поддержки нацистского режима по велению американского ментора». Европейцы страдают от наглых попрошаек, инфляции, колоссальных счетов за тепло и электричество из-за антироссийских санкций. США Украина тоже не нужна, рядовые американцы, отмечает Медведев, совершенно не понимают, «что такое «Украина» и где «оно» находится».

Президент России Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию заявил, что Запад давно превращает Украину в «анти-Россию», словно бы не замечая, что она стала нацистским государством.