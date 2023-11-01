Москва, 1 ноября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Израиль не считает, что находится в состоянии войны с Йеменом. Об этом 1 ноября заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

Шарифулин Валерий/ТАСС Израильский посол в России Александр Бен Цви

По словам дипломата, которого процитировал ТАСС, Тель-Авиву известно о трёх выпущенных со стороны Йемена ракетах, ни одна из которых не долетела до израильской территории.

«Но самое главное, что мы не объявляли войну никому из государств. Да, мы объявили войну ХАМАС. Но мы не объявляли войну [Йемену]», — сказал он.

Посол отметил, что Йемен так же, как Сирия и Иран, всегда был в списке враждебных Израилю государств.

«Но войну мы не объявляли. То, что они делают, — это уже их проблемы», — добавил Бен Цви.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября представитель шиитской группировки «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что йеменские повстанцы-хуситы из организации запустили в сторону Израиля большое количество беспилотников и баллистических ракет. Он уточнил, что движение намерено продолжать наносить удары по объектам в Израиле, пока Тель-Авив не прекратит агрессивные действия против сектора Газа.

Группировка «Ансар Алла» 13 октября объявила о готовности поддержать палестинцев и начать военные действия против Израиля. Эсминец Carney ВМС США 20 октября перехватил над северной частью Красного моря выпущенные со стороны Йемена крылатые ракеты и дроны. Американские моряки предположили, что их могли запустить в сторону Израиля.

Армия обороны Израиля 31 октября объявила, что в секторе Газа начались ожесточённые бои с членами ХАМАС. По данным израильских военных, им удалось уничтожить десятки боевиков.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября, когда ХАМАС атаковал территорию Израиля несколькими тысячами ракет, назвав это операцией «Потоп Аль-Аксы». В ответ Тель-Авив начал операцию «Железные мечи», в ходе которой ЦАХАЛ восстановила контроль над всеми ранее захваченными палестинскими населёнными пунктами.

После этого израильская армия стала наносить авиаудары по объектам, включая гражданские, на территории сектора Газа. Также власти Израиля объявили о полной блокаде анклава и призвали палестинцев переместиться с севера Газы на юг, для чего свои жилища должны были покинуть около миллиона человек.