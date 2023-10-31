Сана, 31 октября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы-хуситы из шиитской группировки «Ансар Аллах» запустили по территории Израиля большое количество беспилотников и баллистических ракет, заявил 31 октября представитель организации Яхья Сариа на телеканале Al Masirah.

Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS/Global Look Press

«Наши вооруженные силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника», — сказал он.

Сариа добавил, что хуситы намерены и дальше наносить удары по объектам в Израиле, пока тот не прекратит агрессивные действия.

Утром 31 октября в Израиле сообщили о перехвате беспилотника возле города Эйлата. По предварительным данным, его запустили с территории Йемена. Дрон не успел достичь территории Израиля.

Группировка «Ансар Алла» 13 октября объявила, что готова поддержать палестинцев и воевать против Израиля. 20 октября стало известно, что эсминец Carney ВМС США перехватил над северной частью Красного моря выпущенные из Йемена крылатые ракеты и беспилотники. Американские моряки предположили, что их запустили в сторону Израиля.

Между тем 31 октября Армия обороны Израиля объявила, что в секторе Газа начались ожесточённые бои с членами палестинского движения ХАМАС. По данным израильских военных, им удалось уничтожить десятки боевиков.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября. Палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало территорию Израиля несколькими тысячами ракет, назвав это операцией «Потоп Аль-Аксы». В ответ власти Израиля начали операцию «Железные мечи», в ходе которой ЦАХАЛ восстановила контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы. Израильские власти объявили о полной блокаде анклава и призвали палестинцев переместиться с севера Газы на юг. Покинуть свои дома должны порядка одного миллиона человек.