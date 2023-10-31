Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Израильская армия (ЦАХАЛ) вступила в ожесточённые бои с членами палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

«В последние часы объединённые силы ЦАХАЛ во главе с сухопутными войсками ведут ожесточённые бои в глубине территории сектора Газа. Армия атаковала форпост террористов ХАМАС на севере сектора Газа», — сообщила пресс-служба израильских Вооружённых сил.

Также израильские военные уничтожили десятки членов ХАМАС, нанесли удары по противотанковым расчётам и противотанковым пусковым позициям, наблюдательным пунктам. Подразделения израильской армии захватили огромное количество оружия, включая огнестрельное, и взрывные устройства.

Утром 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с движением ХАМАС. В своём заявлении он подчеркнул, что, расширяя вторжение в сектор Газа, ЦАХАЛ действует методично и поэтапно, добиваясь прогресса. Премьер подчеркнул, что перед Израилем стоит чёткая цель — уничтожить весь потенциал палестинского движения.

Помимо этого, Нетаньяху заявил, что его страна не пойдёт на прекращение огня. Власти Израиля считают это поражением в борьбе с палестинским движением ХАМАС.

Палестино-израильский конфликт, который длится более 70 лет и связан с территориальными претензиями обеих сторон, обострился 7 октября. В тот день ХАМАС атаковало территорию Израиля. В ответ власти Израиля начали операцию «Железные мечи», в ходе которой им удалось взять контроль над всеми ранее захваченными палестинцами населёнными пунктами.

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы. Израильские власти объявили о полной блокаде анклава и призвали палестинцев переместиться с севера Газы на юг.