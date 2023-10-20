Вашингтон, 20 октября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Американский эсминец USS Carney перехватил выпущенные из Йемена крылатые ракеты и беспилотные летальные аппараты (БПЛА), заявил журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

U.S. Navy Эсминец ВМС США Carney

По его словам, указанные цели удалось обнаружить над северной частью Красного моря. Райдер отметил, что ракеты и дроны могли лететь в сторону Израиля, однако официальный представитель ведомства не смог уточнить, куда точно они направлялись.

Чиновник добавил, что среди американских военнослужащих потерь нет.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд», который был направлен в этот регион по приказу министра обороны США Ллойда Остина. Решение главы Пентагона было связано с началом конфликта Израиля с палестинскими радикалами.

11 октября власти США обвили о начале переброски в Средиземное море своего второго авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» вместе с его ударной группой. Флотилия направилась к месту через Атлантический океан.

13 октября в столице Йемена Сане и ряде провинций Йемена состоялись массовые демонстрации в поддержку Палестины. Акции проходили под контролем группировки «Ансар Алла» (хуситы).

В собираниях приняли участие тысячи человек. Демонстранты заявляли о готовности воевать на стороне палестинцев в рамках конфликта с Израилем.