США заявили о перехвате ракет и БПЛА, выпущенных из Йемена
Эсминец ВМС США перехватил в Красном море выпущенные из Йемена ракеты и дроны
Вашингтон, 20 октября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Американский эсминец USS Carney перехватил выпущенные из Йемена крылатые ракеты и беспилотные летальные аппараты (БПЛА), заявил журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, указанные цели удалось обнаружить над северной частью Красного моря. Райдер отметил, что ракеты и дроны могли лететь в сторону Израиля, однако официальный представитель ведомства не смог уточнить, куда точно они направлялись.
Чиновник добавил, что среди американских военнослужащих потерь нет.
Как сообщало ИА Регнум, 11 октября в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд», который был направлен в этот регион по приказу министра обороны США Ллойда Остина. Решение главы Пентагона было связано с началом конфликта Израиля с палестинскими радикалами.
11 октября власти США обвили о начале переброски в Средиземное море своего второго авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» вместе с его ударной группой. Флотилия направилась к месту через Атлантический океан.
13 октября в столице Йемена Сане и ряде провинций Йемена состоялись массовые демонстрации в поддержку Палестины. Акции проходили под контролем группировки «Ансар Алла» (хуситы).
В собираниях приняли участие тысячи человек. Демонстранты заявляли о готовности воевать на стороне палестинцев в рамках конфликта с Израилем.