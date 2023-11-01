Москва, 1 ноября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла 595 военных на четырёх направлениях в зоне спецоперации, сообщил 1 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости Артиллерия ВС РФ ведёт огонь по позициям ВСУ

На донецком направлении ВСУ потеряли за сутки 245 военных убитыми и ранеными, а также три танка, включая немецкий Leopard, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

Российские военные нанесли поражение ВСУ в районах сёл Курдюмовка и Клещеевка в ДНР.

На южнодонецком направлении потери ВСУ составили 190 военных за сутки, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей. Российские военные нанесли ВСУ поражение в районах города Угледара, посёлка Урожайное и села Старомайорское в ДНР.

На запорожском направлении украинская армия потеряла 80 военных, а также три бронемашины и два автомобиля в районе сёл Работино и Вербовое.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля», — сообщил Конашенков.

Минобороны 1 ноября назвало потери украинской армии на купянском и краснолиманском направлениях. На купянском направлении ВСУ потеряли 245, на краснолиманском — 200 военных.

Конашенков рассказал, что за сутки российские лётчики сбили в зоне СВО два украинских истребителя Су-27. ВКС России атаковали самолёты ВСУ в районах сёл Куроедовка и Новосёловка в ДНР.