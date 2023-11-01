Москва, 1 ноября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции за сутки потеряли на краснолиманском и купянском направлениях до 445 военнослужащих, а также боевую технику, сообщил 1 ноября на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости Артиллерия ВС РФ ведёт огонь по позициям ВСУ

Он сообщил, что на купянском направлении действовали подразделения Западной группировки войск российской армии. Они при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки возле села Синьковка в Харьковской области.

«Потери противника составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица «Мста-Б», а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — доложил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что на этом направлении также уничтожили склады боеприпасов ВСУ возле населённых пунктов Волочанск и Огурцово.

На краснолиманском направлении действовали бойцы российской группировки войск «Центр». Они за сутки отразили две атаки противника возле села Петровское и Серебрянского лесничества в ЛНР. ВСУ потеряли за сутки в этом районе до 200 военных, три автомобиля и САУ АS-90 британского производства.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны Сергей Шойгу 1 ноября в ходе совещания сообщил, что российская армия в зоне СВО продолжает продвигаться и занимать рубежи, позволяющие улучшить положение. Он добавил, что российские подразделения также активно обороняются, что приводит к потерям ВСУ.

Кроме того, Шойгу сообщил, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Министр подчеркнул, что украинские военные деморализованы, а силы противника истощаются.