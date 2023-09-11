Владивосток, 11 сентября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Первый полёт российского импортозамещённого самолёта МС-21 планируется провести до конца 2023 года, сообщил 11 сентября гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Zsno.ru МС-21

«По самолёту МС-21. В Иркутске готовится одновременно два самолёта в импортозамещённом лице. Первый вылет мы ожидаем до конца текущего года», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ОАК добавил, что второй полёт запланирован на первый квартал 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на российском пассажирском самолёте МС-21 завершаются работы по замене зарубежных систем, агрегатов на отечественные. Он отметил, что в обновлённом варианте самолёт поднимется в небо в этому году.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в свою очередь заявил, что Россия занимается разработкой собственного дальнемагистрального самолёта и его создание планируется завершить в период с 2028 по 2030 год.