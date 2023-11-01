Москва, 1 ноября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. ВТБ повысил ставки по вкладам на 2,5 процентного пункта, сообщили 1 ноября в кредитной организации.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада», — говорится в сообщении.

В кредитной организации также отметили, что при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых. Так, если клиент до 30 ноября переведёт пенсию в ВТБ, то сможет до 31 января 2024 года получить первую выплату на счёт.

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова заявила, что подобных ставок на рынке не было почти 1,5 года, и сейчас у потребителей есть возможность зафиксировать доходность по вкладу на длительную перспективу.

Как сообщало 31 октября ИА Регнум, «Сбербанк» повысил ставки по рублёвым вкладам до 14 процентов годовых. В кредитной организации пояснили, что решение банка следует за повышением ключевой ставки Центробанком 27 октября. ЦБ повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых.

По мнению доцента Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, в условиях роста курса доллара и евро у Центробанка не осталось другого варианта, кроме как в очередной раз повысить ключевую ставку.