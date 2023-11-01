Каир, 1 ноября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Первые иностранные граждане пересекли КПП «Рафах», расположенный между сектором Газа и Египтом, сообщило 1 ноября агентство AFP.

KHALED ELFIQI/EPA/ТАСС

«Первые иностранцы покидают Газу и едут в Египет», — говорится в сообщении.

Египет 1 ноября открыл терминал КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, чтобы впустить около 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев. Также стало известно, что несколько российских семей с двойным гражданством прибыли на КПП «Рафах» в Египте.

До этого 1 ноября палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан, которые могут покинуть сектор Газа. В них вошли палестинцы с двойным гражданством и сотрудники неправительственных организаций, включая Международный комитет Красного Креста.