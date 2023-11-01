Каир, 1 ноября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Несколько российских семей с двойным гражданством прибыли 1 ноября на КПП «Рафах» в Египте. Они ожидают разрешения на выезд из сектора Газа.

Amr Adel/dpa/Global Look Press

Разрешения на выезд должны дать Египет и Израиль. Об этом сообщило 1 ноября «РИА Новости».

Agence France-Presse 1 ноября сообщило, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» пересекли первые иностранные граждане. Через КПП они покинули Газу.

По данным египетских властей, Газу хотят покинуть порядка 90 раненых палестинцев и примерно 450 иностранных граждан.

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