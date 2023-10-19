Москва, 19 октября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Россия окажет помощь населению сектора Газа. В регион направят 27 тонн гуманитарного груза ― муку, сахар, рис, макаронные изделия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России 19 октября.

ЧС России/ТАСС

В ведомстве добавили, что помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению российского правительства.

В настоящее время спецборт Ил-76 МЧС России уже вылетел с подмосковного аэродрома Раменское. Он направляется в аэропорт Эль-Ариша в Египте.

«Российская гуманитарная помощь будет передана представителям египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа», ― уточнил заместитель главы МЧС Илья Денисов.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки, которой подвергся Израиль утром 7 октября. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Он призвал население сектора Газа незамедлительно покинуть эту территорию.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября сообщил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Он подчеркнул, что перекрыта подача в регион электричества, газа и продовольствия.

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая 18 октября на заседании Совбеза ООН, заявил, что блокада, которую ввёл Израиль в отношении сектора Газа, не позволяет выехать из этого палестинского анклава примерно тысяче россиян и членов их семей.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси согласился открыть контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с сектором Газа, чтобы пропустить 20 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу. Как заявил по итогам телефонных переговоров с египетским лидером глава Белого дома Джозеф Байден, если ХАМАС конфискует эти грузовики или не пропустит их, то это прекратится.