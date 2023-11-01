Луганск, 1 ноября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Украинские военные начали активно применять нестандартные способы использования гранатомётов на краснолиманском направлении, сообщил 1 ноября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Global Look PressPeter Druk/XinHua

«В районе Серебрянского лесничества украинские боевики начали накручивать 82-х миллиметровые миномётные мины к пороховому заряду гранатомёта РПГ-7 и вести из них обстрел наших позиций», — рассказал Марочко.

Он отметил, что такой способ украинские военные применяли ещё в 2014 году, но потом на долгое время отказались от него. Эксперт высказал предположение, что к такой методике ВСУ вернулись из-за вынужденной экономии боеприпасов, поставленных с Запада.

Марочко 1 ноября сообщил, что на купянском направлении в рядах ВСУ стало больше дезертиров. Военные покидают свои позиции ночью, не редко переодевшись в гражданскую одежду.

Издание Politico опубликовало материал, в котором говорится о попытках руководства Украины добиться от США новой военной помощи. По словам автора материала Лары Селигман, Киев умоляет Вашингтон нарастить объём поставок вооружения.