Донецк, 1 ноября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Мотострелковые подразделения Восточной группировки российских войск взяли под контроль опорный пункт украинской армии на угледарском направлении. Об этом 1 ноября рассказал командир мотострелковой роты с позывным Чех.

Иван Шилов ИА Регнум

«На момент, когда наши парни зашли в их опорник, на позиции было десять человек. Трое из них спали. Когда они поняли, что наши зашли, завязался бой. Он длился буквально 20 минут», — заявил он в беседе с ТАСС.

Командир роты мотострелков отметил, что российские солдаты в итоге взяли в плен четырёх военнослужащих ВСУ, одним из которых оказался командир отделения.

Военный уточнил, что подготовка операции велась несколько дней и в тыл к противнику его подразделение заходило двумя группами ползком при координации операторов беспилотников, контролировавших продолжавшийся несколько часов штурм.

«Одна группа заходила в лоб, а другая заползала и зачищала опорник», — пояснил Чех, добавив, что Вооружённым силам России удалось закрепиться на этом участке линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, военный ВСУ с позывным Дед 31 октября рассказал, что российские войска остановили контрнаступление украинской армии и начали атаки на различных направлениях фронта. Он признал, что ВСУ оказались в тупике.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 30 октября заявил, что потери украинской армии настолько критические, что её оборонный потенциал находится на очень низком уровне. Эксперт отметил, что без помощи Запада Украина восстановиться уже не сможет.