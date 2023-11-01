Вашингтон, 1 ноября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Израиль рассматривают три варианта будущего сектора Газа в случае, если израильская армия сможет вытеснить палестинское движение ХАМАС из анклава. Об этом 1 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ТАСС/ Friso Gentsch/dpa

Первый вариант предполагает направление в сектор Газа миротворческой миссии из военных США, Великобритании, Франции и Германии. При этом контроль над анклавом перейдёт странам Ближнего Востока.

Во втором варианте предполагается создание миротворческой миссии, схожей с миссией, закрепленной договором между Египтом и Израилем 1979 года. По словам источников издания, Тель-Авив считает такую возможность заслуживающей внимания.

Третий вариант предлагает переход сектора Газа под контроль ООН, однако израильская сторона считает его нецелесообразным.

По словам источников агентства, сейчас переговоры находятся на ранней стадии и некоторые из чиновников в США считают реализацию таких планов маловероятной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 1 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов более чем по 11 тысячам целей на территории сектора Газа с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее в этот же день израильская газета Haaretz сообщила, что на севере сектора Газа при попадании противотанковой ракеты в бронетранспортёр ЦАХАЛ погибли девять израильских военнослужащих.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 31 октября заявил, что именно проводимая США политика спровоцировала катастрофическое обострение конфликта на Ближнем Востоке и американские власти продолжают его подогревать. Он подчеркнул, что Вашингтон такими действиями преследует цели сохранения глобального доминирования и обеспечения своей безопасности.

Обострение ближневосточного конфликта произошло 7 октября. Движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массивной ракетной атаке и захватило несколько населённых пунктов, после чего армия Израиля начала военную операцию по ликвидации движения в Газе. Израильские военные начали наносить удары по объектам в секторе Газа, однако признали, что от их действий страдают мирные жители анклава.