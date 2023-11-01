Газа, Палестина, 1 ноября, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Израильская армия ведёт наступление на административный центр Газы сразу с пяти направлений, сообщил телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль в Газе

Одновременно с этим израильские военные совершают воздушные и артиллерийские обстрелы города.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация, что с 27 октября в сектор Газа вошли более 20 тысяч израильских военнослужащих. Они участвуют наземной операции Израиля против палестинских радикалов.

31 октября израильская армия объявила об ожесточённых боях с представителями движения ХАМАС на севере Газы. Вооружённые силы Израиля уточнили, что в ходе противостояния было уничтожено несколько десятков членов этой радикальной палестинский организации.

1 ноября газета Times of Israel написала о том, что египетская армия разместила десятки танков и бронеавтомобилей рядом с контрольно-пропускным пунктом (КПП) «Рафах» на границе Египта с сектором Газа.