Каир, 1 ноября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Египта разместили десятки танков и бронеавтомобилей возле контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе с сектором Газа, сообщила газета Times of Israel.

archives.gov Египетский содат

«Рафах» является единственным пограничным переходом между египетской территорией и палестинским анклавом. Журналисты предположили, что появление тяжелой техники возле КПП связано со страхами Египта по поводу возможного наплыва десятков тысяч беженцев из Газы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее новостной портал Axios распространил информацию, что с 27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела в сектор Газа более 20 тысяч своих военнослужащих в рамках проведения наземной операции против радикального палестинского движения ХАМАС. 31 октября агентство Associated Press написало о том, что израильские власти изучали возможность массового переселения жителей палестинского анклава в Египет.

Журналисты утверждают, что министерство разведки Израиля разработало план перемещения на Синайский полуостров 2,3 млн беженцев. Они должны были разместиться в палатках на севере Синая. В документе не уточнялось, какая судьба будет ждать сектор Газа в случае выселения её жителей.