Киев, 1 ноября, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за безысходности отправил на передовую последние резервы украинской армии на фоне успехов российских войск, написал обозреватель Кшиштоф Подгурский в статье для газеты Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Автор публикации утверждает, что в конце сентября 2023 года российские войска перешли к «активной обороне» практически по всей линии соприкосновения. Из-за этого, по словам Подгурского, на множестве участков фронта ВСУ столкнулись с серьёзными проблемами, для решения которых срочно понадобились резервы.

Обозреватель подчеркнул, что инициатива в рамках противостояния оказалась в руках России. Он добавил, что отрицать этот факт «может лишь дилетант».

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в районе Авдеевки (ДНР), заявил о начале решающего сражения за город. 12 октября стало известно, что российские войска выбили украинских военных с важной господствующей высоты — террикона у Авдеевского коксохимического завода.

Его взятие позволило установить контроль над северной окраиной населённого пункта. 30 октября полковник ВСУ в отставке, сотрудник аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк признал, что украинская армия остановила наступательные действия в сторону Азовского моря, а также в направлении Купянска (Харьковская область) и Авдеевки.

Отмечается, что это произошло из-за российских авиаударов и минных полей. Кроме того, такая ситуация сложилась из-за нехватки специального оборудования, истощения ВСУ и неопределённости со стороны США в вопросе оказания помощи Украине.