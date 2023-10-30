Киев, 30 октября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Украинская армия остановила наступательные действия в направлении Азовского моря, а также в направлении Купянска и Авдеевки. Об этом заявил полковник ВСУ в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк, его слова 30 октября привело украинское издание The Kyiv Independent.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ

«Наступление на азовском направлении остановлено, следующим этапом будут Купянск и Авдеевка», — сказал он.

В публикации уточняется, что с наступлением осенней погоды контрнаступление ВСУ стало продвигаться очень медленно.

По словам авторов публикации, на это повлияли российские минные поля и авиаудары, а также нехватка специального оборудования, истощение ВСУ и неопределённые сигналы от США в вопросе оказания дальнейшей помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября профессор Чикагского университета, политолог, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер заявил, что провальное контрнаступление ВСУ обернулось настоящей катастрофой для Украины. Эксперт напомнил, что ранее Вооружённые силы России перешли в активное наступление по всем фронтам.

Позднее в этот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за период контрнаступления с 4 июня украинская армия лишилась свыше 90 тыс. военнослужащих. Он подчеркнул, что каких-либо значимых успехов ВСУ при этом достичь так и не удалось.