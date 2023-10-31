Москва, 1 ноября, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

В ведомстве отметили, что в жилище отсутствовал пожарный извещатель.

«Пожарного извещателя не было — в огне погибли два человека», — говорится в сообщении.

Площадь распространения огня составила 50 кв. м. Для тушения пожара привлекли 15 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Его удалось потушить полностью.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября в гостинице в Набережных Челнах произошёл пожар, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. Он охватил кровлю и фасад на 3-м и 4-м этажах.

Для борьбы с огнём были задействованы 77 пожарных и 25 единиц техники. Из горящего здания вывели 72 человека.

30 октября рядом с московским международным аэропортом Шереметьево в Химках вспыхнул пожар на автозаправочной станции. В результате инцидента пострадали два человека.