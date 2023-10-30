Химки, Московская область, 30 октября, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате пожара, который вспыхнул рядом с московским международным аэропортом Шереметьево, сообщил 30 октября Telegram-канал «112».

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Пожар вспыхнул на АЗС в Химках. Известно о двух пострадавших. На данный момент возгорание локализовано.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 октября пожар вспыхнул в Краснодарском крае на Афипском НПЗ. В течение получаса пожар потушили.

В результате ЧП никто не пострадал. Инфраструктура предприятия повреждений не получила.