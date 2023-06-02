Мариуполь, ДНР, 2 июня, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Украинский пограничник, который попал в плен к российским войскам, признался на допросе в том, что расстрелял двух мирных граждан в Мариуполе в марте 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Об этом сообщает РИА Новости. Боец рассказал, что его отряд, относящийся к националистическому батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России), занял позиции в центральной части города, чтобы контролировать сектор и проверять документы.

По словам военнослужащего, возле их позиций заметили проезжающий мимо мотороллер с мужчиной и женщиной. Пограничник отметил, что потребовал водителя остановиться, и он прекратил движение.

После этого, по утверждению пленного, на улице началась стрельба, которая якобы не угрожала задержанным, но они испугались и начали движение без разрешения. Боец подчеркнул, что открыл огонь по мотоциклистам только после этого.

Вместе с тем он сообщил, что целился им в спины и в область грудной клетки. Пограничник также признал, что ни мужчина, ни женщина не были вооружены. Военнослужащий добавил, что начал стрелять по людям, посчитав, что они поддерживают российскую специальную военную операцию.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля появилось интервью жителя Артёмовска Владимира Коляды, который сообщил, что украинские военнослужащие ВСУ намеренно бросали гранаты в подвал с мирными жителями при отступлении со своих позиций. Кроме того, мужчина рассказал о том, что бойцы ВСУ стреляли в спину людям, которых эвакуировали российские бойцы.

21 мая житель Артёмовска Виталий заявил, что солдаты ВСУ применяли слезоточивый газ и дымовые шашки, чтобы «вытравить» из укрытий мирных граждан.