Меликов: призывы к беспорядкам в Дагестане в соцсетях готовились заранее
Меликов: участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили инструкции заранее
Махачкала, 31 октября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили подробные инструкции в соцсетях, как нужно действовать. Инструкции организаторы распространили за два часа до прибытия самолёта из Тель-Авива.
Кадр из видео
Об этом 31 октября сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, призывы к беспорядкам начали распространяться в интернете после того, как самолёт вылетел из Тель-Авива.
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