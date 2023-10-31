Махачкала, 31 октября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили подробные инструкции в соцсетях, как нужно действовать. Инструкции организаторы распространили за два часа до прибытия самолёта из Тель-Авива.

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Об этом 31 октября сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, призывы к беспорядкам начали распространяться в интернете после того, как самолёт вылетел из Тель-Авива.

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