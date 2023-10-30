Киев, 30 октября, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Украинцы не хотят воевать за киевский режим и отказываются вступать в ряды ВСУ из-за руководства страны, заявил в своём блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Он указал на отсутствие у ВСУ средств для прорыва, а также живой силы.

«Мужчины говорят: «Знаете, ребята, вы сами там давайте». То есть люди определились, которые не умеют стрелять, которые не воевали, они говорят: «Мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем», — сказал Соскин.

С точки зрения эксперта, в Киеве не хотят остановиться и отменить военное положение, изменить ситуацию придётся украинцам. Зеленскому ничего не поможет, даже вертолёт, заключил экс-советник Кучмы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Соскин заявлял, что Зеленский уже находится «на низком старте» — подготовлен вертолёт для его эвакуации в любой момент. А вот соотечественники не имеют иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года, иначе население страны «перестанет существовать». Эксперт обратился к украинцам с призывом понять, что ещё есть шанс не лишиться всей территории страны.

Украинский политолог Сергей Дацюк предупредил о риске возникновения гражданской войны в стране, для этого есть все предпосылки. Для Киева, помимо России, врагами является большая часть украинцев. И поэтому, в случае победы в конфликте, мир не наступит, для будущей гражданской войны на Украине закладываются определённые политические силы.

В августе Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации в стране ещё на 90 суток. Таким образом, особый правовой режим на Украине сохраняется до 15 ноября.

На Украине объявлена всеобщая мобилизация. Выезд мужчин с территории страны запрещён с февраля 2022 года.