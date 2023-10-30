Мелитополь, 30 октября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Группа военнослужащих украинской армии сдалась в плен в Запорожской области. Об этом 30 октября рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«На времевском участке, в районе Урожайного, в плен сдалась группа украинских боевиков», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Рогов отметил, что в последнее время украинские военнослужащие постоянно сдаются в плен, потому что не желают отдавать свои жизни за «за кровавый режим Зеленского».

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что военные ВСУ практически ежедневно добровольно сдаются в плен на разных направлениях в зоне СВО. По его словам, украинская армия несёт колоссальные потери и, хотя её резервы восполняются в кратчайшие сроки, качество личного состава становится хуже. Алаудинов уточнил, что на фронт бросают инвалидов во всех отношениях.

Солдаты 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» 29 октября взяли в плен группу военнослужащих ВСУ около Купянска. Украинские военные сложили оружие добровольно после того, как российские бойцы зашли на их позиции.