Москва, 30 октября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима пребывает в глубокой депрессии, которую можно сравнить с тем состоянием, в котором находился руководитель Третьего рейха Адольф Гитлер в последние месяцы жизни. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 октября заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

IMAGO/Global Look Press Владимир Зеленский

Ранее издание Time со ссылкой на источники в окружении Зеленского сообщило, что тот чувствует себя преданным западными союзниками, но при этом исповедует настораживающую его соратников непоколебимую веру в победу Украины над Россией.

«Причины этой депрессии очевидны, — считает Шаповалов. — Контрнаступление провалилось, Запад отворачивается, а сам Зеленский больше не купается в софитах славы. А ведь он актёр, и для него это важнее всего остального. Сказываются и возможные проблемы с наркосодержащими веществами, о которых пишут очень многие».

Но основное — это поражение и ощущение, что союзники его «кинули». Шаповалов признался, что такое состояние Зеленского очень сильно напоминает состояние Адольфа Гитлера в последний период Второй мировой войны, когда вера фюрера в чудодейственное оружие оказалась разбита вдребезги, а надежда на то, что западные союзники заключат с Германией сепаратный мир, не оправдалась.

«Ещё на ум приходит то состояние, в котором пребывал Наполеон в последний период на острове Святой Елены, когда он был никому не нужен», — заметил Шаповалов.

Однако, несмотря на скверное положение ВСУ, Зеленский едва ли проникнется жалостью к своим согражданам. По мнению политолога, едва ли стоит искать у него какие-то обычные человеческие чувства или моральные императивы.

«Причём это ситуация не сегодняшнего дня, — подчеркнул он. — Она сложилась на протяжении достаточно длительного периода времени, когда Зеленский формировался как актёр, как человек, который одновременно являлся бизнесменом, был связан с представителями украинского олигархата. Так что здесь о каких-то человеческих чувствах, сострадании речи не идёт уже давно».

Однако Шаповалов призвал не переоценивать личность этого человека, особенно в вопросе о том, когда Киев будет готов пойти на переговоры с Россией. Зеленский, как подчеркнул Шаповалов, не является самостоятельной фигурой и не принимает решений, пойти или не пойти на переговоры.

«Он сдал своего шефа Коломойского! О какой самостоятельности тут может идти речь! Конечно, не он принимает решения. Как только в Вашингтоне поймут, что нужно бежать из этой ситуации (как это было в Кабуле), так и начнутся какие-то действия, в которых будет задействован Зеленский. Это могут быть совсем не переговоры, а его бегство или какие-то иные форматы его отстранения от власти», — сказал Шаповалов.

Ранее сообщалось, что, по информации издания Time, Зеленский утратил оптимизм и чувство юмора. Он чувствует, что западные союзники дали ему лишь столько оружия, сколько нужно для продолжения конфликта, но не для победы. В то же время глава киевского режима истово убеждён в победе над Россией. Причём эта уверенность принимает настолько нездоровые черты, что заставляет беспокоиться некоторых из его соратников. Вдобавок вопрос о перемирии с России табуирован в команде президента и поднимать эту тему запрещено.

В то же время отношение военнослужащих ВСУ к Зеленскому перешло в откровенную ненависть. Это, как сообщало ИА Регнум, выяснил польский писатель Щепан Твардох, пообщавшийся с ними и давший на эту тему пространное интервью. Хорошо военные относятся только к главкому ВСУ Валерию Залужному.

По мнению бывшего разведчика американской армии, Зеленский перестанет быть главной звездой в странах Запада — всем надоело шоу с его участием, а потому главу киевского режима или заменят, или убьют.