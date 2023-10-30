Вашингтон, 30 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский перестанет быть главной звездой в странах Запада. Такое мнение 30 октября высказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Эксперт напомнил, что Зеленский — это актёр, а не лидер. Риттер отметил, что после начала конфликта на Украине для комика написали определённый сценарий и в образе главы режима не было ничего оригинального.

Он уточнил, что сейчас на Западе начали забывать про Зеленского.

«Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября польский писатель Щепан Твардох заявил, что военные ВСУ ненавидят Зеленского. Он добавил, что в среде украинских бойцов уважением пользуется только главком ВСУ Валерий Залужный.

Политолог, экс-советник Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 29 октября заявил, что Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ и их тяжёлом положении. По его словам, глава киевского режима также врёт о всесторонней поддержке со стороны западных стран, когда известно, что Венгрия и Словакия отказались помогать Киеву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 октября заявил, что Запад уже начал испытывать беспокойство по поводу Украины, не скрывающей в себе «взращенного бесшабашной Америкой монстра». Глава МИД уточнил, что Зеленский и его окружение не особо «слушаются» своих заокеанских друзей и высказывают претензии собственным спонсорам.