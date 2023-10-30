Варшава, 30 октября, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Писатель из Польши Щепан Твардох заявил, что украинские военнослужащие питают ненависть главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Данное заявление писатель сделал на основе состоявшегося разговора с военнослужащими. Об этом он рассказал в интервью Interia Wydarzenia.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Они ненавидят его», — привело издание слова писателя.

Твардох отметил, что к другой личности — главкому ВСУ генералу Валерию Залужному — украинцы относятся с уважением.

«Генерал Залужный, по сути, единственная фигура в украинской политике, которая пользуется уважением военных. Об остальных политиках, действительно всех, я слышал от солдат слова, которые вообще считались вульгарными», — пояснил польский писатель.

Бойцы ВСУ, по словам Твардоха, жаловались на сильную нехватку вооружения и боеприпасов. Также они не представляют, как можно восстановить границы Украины 2014 года в нынешних условиях.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявлял 30 октября, что из-за Владимира Зеленского украинские граждане не хотят идти воевать и отказываются вступать в ряды ВСУ. Соскин добавил, что в Киеве не желают остановиться и отменить военное положение, а изменить ситуацию придётся украинцам.

В то же время в США рассказали, как для Зеленского могут развиваться события в будущем. По мнению экс-разведчика армии США Скотта Риттера, его могут либо убить, либо заменить, так как Зеленский «не герой, а трус» и «всем поднадоело наблюдать за этим шоу».