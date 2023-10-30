Москва, 30 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Три российских сотовых оператора — «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» — заявили, что отменят плату за раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов, сообщили 30 октября в пресс-службе ФАС.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«С 23 октября 2023 года «Мегафон» отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах», — сообщили ведомстве.

Сотовый оператор предупредил, что отдельные технические сбои, связанные с отменой тарификации по раздаче, могут наблюдаться у абонентов на протяжении месяца.

Также в антимонопольной службе отметили, что об аналогичном решении сообщили также «Билайн» и «Теле2». Пока они не отменили плату, но планируют это сделать, когда завершат необходимую перенастройку.

«Теле2» перестанет взимать плату за раздачу трафика с мобильных телефонов для новых подключений абонентов с 22 ноября, для всех действующих абонентов — с 19 декабря 2023 года.

«Билайн» сообщил антимонопольной службе, что отменит плату на всех тарифных планах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря. Сейчас оператор выясняет, сколько времени уйдёт на техническую реализацию возможности прекращения взимания платы за раздачу трафика на тарифных планах с безлимитным интернетом. В срок до 1 декабря компания сообщит о своём решении.

ФАС сообщила, что приняла решение продлить сроки исполнения своих предупреждений о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

В свою очередь, МТС сообщил ФАС, что в его действиях нет ущемления интересов абонентов, в том числе во взимании платы за раздачу интернет-трафика, отметили в антимонопольной службе.

ФАС 18 сентября разослала предупреждения сотовым операторам — МТС, «Мегафон», «Билайну» и «Теле2». Компании предупредили, что они должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильников.

Ведомство заявило, что операторы сотовой связи, устанавливая плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, навязывают абонентам невыгодные условия оказания услуг. Основанием для такого решения стали жалобы абонентов, поступившие в ФАС.