Москва, 25 августа, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит жалобы абонентов на введение сотовыми операторами платы за раздачу интернета со смартфонов. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Известия/Павел Волков

«Служба направила операторам связи запросы с целью установить все обстоятельства и детали», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что теперь ФАС анализирует информацию, полученную от операторов. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования.

Сейчас оплата за услугу раздачи интернета на некоторых тарифах применяется у операторов «Билайн», МТС, Tele2 и «Мегафон».

Как сообщало 30 июня ИА Регнум, крупнейшие российские операторы сотовой связи считают необходимым каждый год поднимать тарифы на 5% выше инфляции. Отмечалось, что в настоящее время в стране тарифы на связь формально не регулируют.

Замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов спрогнозировал, что средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года вряд ли превысит 10%.