Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В Иерусалиме и центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

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«Сирены прозвучали в городе Иерусалиме и центральном Израиле», — говорится в сообщении

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября в ЦАХАЛ заявили об уничтожении нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС: командующего ВМС группировки, командира противотанкового ракетного подразделения батальона, бойца противотанкового ракетного подразделения и старшего сотрудника производственного отдела ХАМАС.

Ранее в этот же день Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщило, что израильские танки выдвинулись на окраину города Газы и перерезали главную дорогу в секторе Газа. Военные ЦАХАЛ ведут огонь по всем проезжающим транспортным средствам.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массивной ракетной атаке, после чего израильские военные начали военную операцию по ликвидации ХАМАС в Газе. ЦАХАЛ наносит удары по объектам в секторе Газа, однако признала, что от них страдают мирные жители анклава.

По данным организации Save the Children («Спасти детей»), по состоянию на 29 октября в секторе Газа с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли не менее 3195 детей, в том числе на Западном берегу реки Иордан — не менее 33 детей и в Израиле — не менее 29.