Лондон, 30 октября, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Ни один ребёнок в Газе не находится в безопасности — число убитых здесь детей за три недели превысило число детей, ежегодно погибавших в зонах конфликтов в более чем 20 странах мира за последние три года. Об этом заявили в международной благотворительной организации Save the Children («Спасти детей»).

badwanart0 Палестина, сектор Газа

«Дети погибали и получали ранения при каждой крупной эскалации, не говоря уже о том, что страдали от серьёзных долгосрочных последствий для психического здоровья — они никогда не выходили невредимыми», — заявили благотворители.

С 7 октября в результате конфликта погибло более 3257 детей, из них — не менее 3195 в Газе, 33 — на Западном Берегу и 29 — в Израиле.

В 2022 году в 24 странах мира погибли 2985 детей, в 2021 году — 2515, а в 2020 году — 2674 ребёнка в 22 странах.

Как сообщало ИА Регнум, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что Израиль совершает моральное и юридическое нарушение в Газе. Судом были задокументированы дела о преступлениях, совершенных ЦАХАЛ в регионе.

В обстрелянной израильской армией больнице «Аль-Кудс» в секторе Газа укрываются 14 тыс. мирных жителей.