Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС. При проведении операции в секторе Газа были ликвидированы командующий ВМС ХАМАС, командир противотанкового ракетного подразделения батальона, боец противотанкового ракетного подразделения и старший сотрудник производственного отдела ХАМАС. Об этом ЦАХАЛ сообщила в своём Telegram-канале.

JINI/Global Look Press

«В течение последних нескольких часов Армия обороны Израиля продолжила расширение своей наземной операции в секторе Газа. <…> Среди ликвидированных оперативников были: Джамиль Баба, командующий военно-морскими силами ХАМАС в Центральной бригаде; Мухаммад Сафади, командир противотанкового ракетного подразделения батальона Туффа; Муваман Хиджази, известный боец противотанкового ракетного подразделения ХАМАС; Мухаммад Авдалла, старший сотрудник производственного отдела ХАМАС», — сообщили в израильском ведомстве.

Также ЦАХАЛ проинформировала об уничтожении инфраструктуры, в том числе пусковых установок ракет палестинского движения.

Как сообщало ИА Регнум, израильские танки перерезали главную дорогу в секторе Газа. Они перекрыли дорогу Салах ад-Дин между северной и южной частями данного анклава.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября. Палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало территорию Израиля. В ответ власти Израиля начали проводить операцию «Железные мечи». Во время неё им удалось получить контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы. Израильские власти объявили о полной блокаде анклава и призвали палестинцев переместиться с севера Газы на юг. Покинуть свои дома должны порядка одного миллиона человек.