Москва, 30 октября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) настолько критичны, что оборонный потенциал находится на очень низком уровне, сообщил 30 октября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери ВСУ критичны для боеспособности, Украина без западной помощи восстановиться уже не сможет», — заявил эксперт в беседе с «Лентой. ру».

По словам полковника, Украина потеряет боеспособность. Эксперт отметил, что проблемы ВСУ связаны с критическим состоянием оружия. Он подчеркнул, что оборонный потенциал Украины уже равен нулю, и добавил, что всё, что Киев подготовил к контрнаступлению, украинская армия потеряла.

Более того, промышленность на Украине, которая когда-то восполняла потери, больше не функционирует. Военный эксперт считает, что, возможно, в стране остались небольшие мощности по ремонту стрелкового оружия и примитивный ремонт танков.

Как сообщало ИА Регнум, выступая 30 октября на 10-м Сяншаньском форуме в Пекине, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военных убитыми и ранеными. Также глава оборонного ведомства уточнил, что потери украинской армии в технике составили почти 600 танков, а также около 2 тысяч бронемашин различного класса.

Профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер заявил 30 октября, что провальное контрнаступление киевской армии оказалось настоящей катастрофой для Украины.

Кроме того, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил 30 октября о критическом дефиците лекарств и медоборудования у ВСУ. Он также отметил трехкратный рост числа раненых украинских военных.