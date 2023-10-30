Вашингтон, 30 октября, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Профессор Чикагского университета, политолог, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что провальное контрнаступление киевской армии оказалось настоящей катастрофой для Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

О каких-либо итогах контрнаступления, по словам эксперта, говорить уже не приходится, очевидно, что оно закончилось провалом. Российские войска пошли в активное наступление по всем фронтам.

«Контрнаступление стало колоссальным провалом и фактически катастрофой для Украины», — сказал Миршаймер.

Как сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша, поддерживающий Украину, побывал там после некоторого перерыва и был шокирован увиденным. Люди находятся в ужасном состоянии, очевидна психическая усталость пожилых и женщин.

Он признал, что «в беде бесчисленное множество людей».

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