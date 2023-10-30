Американский профессор назвал контрнаступление ВСУ катастрофой для Украины
Профессор Миршаймер назвал контрнаступление ВСУ катастрофой для Украины
Вашингтон, 30 октября, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Профессор Чикагского университета, политолог, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что провальное контрнаступление киевской армии оказалось настоящей катастрофой для Украины.
О каких-либо итогах контрнаступления, по словам эксперта, говорить уже не приходится, очевидно, что оно закончилось провалом. Российские войска пошли в активное наступление по всем фронтам.
«Контрнаступление стало колоссальным провалом и фактически катастрофой для Украины», — сказал Миршаймер.
Как сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша, поддерживающий Украину, побывал там после некоторого перерыва и был шокирован увиденным. Люди находятся в ужасном состоянии, очевидна психическая усталость пожилых и женщин.
Он признал, что «в беде бесчисленное множество людей».
Глава киевского режима Владимир Зеленский скрывает правду о провалах украинской армии и о тяжёлом положении ВСУ.
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киеву придётся заключить мирное соглашение с Россией до Нового года.