Киев, 30 октября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Критический дефицит лекарств и медицинского оборудования привел к серьезным проблемам в украинской армии, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Нет качественных медикаментов и медицинского оборудования», — написал Азаров на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он также отметил трехкратный рост числа раненых военных в Вооружённых силах Украины (ВСУ). По словам экс-премьера, медики не скрывают, что раненых можно было бы спасти, если бы было качественное обеспечение лекарствами и медоборудованием. При этом Азаров добавил, что волонтёры привозят качественные и современные медикаменты, тогда как-то, что выдаёт государство, — низкого качества и может использоваться только в крайних случаях.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре о катастрофической ситуации на фронте из-за отсутствия лекарств у ВСУ сообщил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин. Он отметил, что коррупция в минздраве страны привела к тому, что раненым не оказывают должную помощь. По словам Соскина, на Украине не хватает и транспорта, и раненых не на чем везти в больницы.

При этом командующая медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко 26 августа сообщила, что украинская медицинская система оказалась не готова к таким потерям на фронте. Она подчеркнула, что при оказании помощи такому потоку украинских раненых постоянно возникают проблемы.

Президент России Владимир Путин 4 сентября назвал контрнаступление ВСУ, начавшееся в июне, полностью провалившимся. Глава государства отмечал, что ВСУ теряют огромные ресурсы в ходе своего контрнаступления, но не достигают никаких успехов.