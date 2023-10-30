Махачкала, 30 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Росавиация сообщила 30 октября о возобновлении полноценной работы аэропорта Махачкалы после произошедших там накануне беспорядков.

«Аэропорт Уйташ возобновил приём и отправку воздушных судов. Актуальную информацию о рейсах уточняйте в аэропорту столицы Дагестана и авиакомпаниях», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 29 октября, в аэропорт Махачкалы во время приземления рейса из Тель-Авива ворвалась многочисленная толпа иустроила беспорядки. Мужчины окружили самолёты на взлётно-посадочной полосе, аэропорт вынужденно закрыли. Произошли погромы и поджоги, в том числе с применением огнестрельного оружия и взрывчатки, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, беспорядки выгодны врагам России, старающимся раскачать обстановку в регионе. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил 30 октября, что глава государства Владимир Путин вечером этого дня проведёт очное совещание по событиям в Махачкале. Представитель Кремля подчеркнул, что инцидент спровоцировало внешнее влияние.