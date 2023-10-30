Москва, 30 октября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 30 октября проведёт в очном режиме большое совещание по событиям в аэропорту Махачкалы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

В совещании примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Планируется публичное выступление президента.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что инцидент в Махачкале спровоцировало внешнее влияние, в том числе воздействие через СМИ.

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября на территорию аэропорта Махачкалы, когда приземлился самолёт из Тель-Авива, ворвались несколько тысяч человек и устроили беспорядки. Они окружили несколько самолётов с пассажирами. Аэропорт пришлось закрыть. Вскоре власти Дагестана сообщили, что взяли ситуацию под контроль.

В Махачкале в связи с инцидентом возбудили уголовное дело. В МВД сообщили, что в ходе беспорядков произошли погромы и поджоги, в том числе с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ. Участников беспорядков задержали. К уголовной ответственности также привлекут тех, кто подстрекал к беспорядкам и разжигал межнациональную рознь, добавили в ведомстве.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что беспорядки выгодны врагам России, которые стараются дестабилизировать обстановку в регионе. Он также сообщил, что одним из призывавших к общекавказскому митингу Telegram-каналов управляют с территории Украины.