Москва, 30 октября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Беспорядки в аэропорту Махачкалы — это ситуация, спровоцированная извне, сообщил 30 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кадр из видео

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатам вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — сказал Песков.

Он отметил, что людей легко спровоцировать, когда в СМИ появляются кадры с происходящим в сектора Газа. По ситуации в Махачкале он призвал дождаться итогов сегодняшнего совещания.

В совещании примут участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Также Песков отметил, что ожидается публичное выступление президента.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошло беспорядки. Когда приземлился самолёт из Тель-Авива, группа местных жителей прорвались на взлётно-посадочную полосу в поисках прибывших израильтян. Беспорядки развернулись и на территории самого аэропорта.

Воздушную гавань временно закрыли, на место ЧП для устранения беспорядков прибыли сотрудники правоохранительных органов. Власти Дагестана вскоре сообщили, силовики взяли ситуацию под контроль.

В связи с беспорядками в Махачкале возбудили уголовное дело. В МВД заявили, что беспорядки сопровождались погромами и что подстрекателей к разжиганию межнациональной розни привлекут к уголовной ответственности.

Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, эти беспорядки выгодны врагам России, пытающимся дестабилизировать обстановку в регионе. Он отметил, что, по его данным, один из призывавших к общекавказскому митингу Telegram-канал администрируют с территории Украины.