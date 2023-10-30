Вашингтон, 30 октября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин находится в более выигрышном положении в палестино-израильском конфликте, чем его американский коллега Джо Байден. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер из Университета Чикаго. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он выразил мнение, что «администрация Байдена увязла глубоко в грязи».

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Учёный добавил, что поддерживаемое Россией решение «два государства для двух народов» находит положительный отклик у большей части мира, равно как и доводы президента Путина о необходимости уважать права евреев и палестинцев.

Ранее ИА Регнум сообщало о призыве конгрессмена-республиканца Ронни Джексона не верить Байдену, в частности, когда он говорит, что «деньги для палестинцев» не идут тотчас же на терроризм». Незадолго до этого в своей речи к американцам Байден заявил, что президент России Владимир Путин и ХАМАС якобы хотят полностью уничтожить демократию, а своего коллегу он назвал «тираном». На это высказывание отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на неприемлемость подобной риторики.

После этого в американских средствах массовой информации появилось мнение, что президент США неспособен решать конфликты. Газета The Wall Street Journal отметила, что за время своего президентства он ввязался уже во второй вооруженный конфликт, ранее пообещав покончить с «вечными войнами». Всё это, по мнению издания, угрожает отвлечь ресурсы от внутренних приоритетов США.