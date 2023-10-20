Вашингтон, 20 октября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Республиканцы негативно восприняли обращение президента США Джо Байдена к нации и его отношение к радикальному палестинскому движению ХАМАС. Так, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в соцсетях выразил мнение, что предложение о помощи мирным палестинцам ужасно.

Джексон раскритиковал намерение Байдена выделить «деньги для палестинцев», а также отсутствие подотчетности выделяемых средств. Республиканец призвал не направлять финансы гражданскому населению сектора Газа, а речь американского президента Джексон назвал позором.

«Не верьте Байдену, когда он говорит, что «деньги для палестинцев» не идут тотчас же на терроризм. Там ноль подотчетности. При Байдене мы полностью финансируем наших врагов», — цитирует его ««РИА Новости».

Его коллег, например, Маршу Блэкберн и Джеймса Вэнса речь Байдена также не впечатлила. Оба саркастично отреагировали на идею помочь палестинцам, а Блэкберн, в свою очередь, заявила о недостаточной жёсткости Байдена в отношении ХАМАС и Ирана.

19 октября в своей речи к американцам Байден сказал, что президент России Владимир Путин и ХАМАС якобы хотят полностью уничтожить демократию, а российского лидера он назвал «тираном». В Кремле прокомментировали оскорбительные высказывания американского президента. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что риторика Байдена неприемлема.

Обострение застарелого палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Тогда ХАМАС атаковал территорию Израиля несколькими тысячами ракет. В ответ ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) произвел обстрелы по сектору Газа. Погибшими со стороны Израиля числятся — 1403 человека, со стороны Палестины — более 4 тысяч.

В ХАМАС 20 октября заявили о своей готовности к продолжительному бою с Израилем . Об этомсказал представитель «Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам» Абу Обейда, По его словам, ХАМАС контролирует ситуацию в зоне боевых действий и знает, когда наносить удары.