Власти Германии заявили о невозможности ускорить модернизацию армии
Глава минобороны ФРГ заявил о невозможности ускорить модернизацию армии
Берлин, 30 октября, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Германии необходимо быть готовой к обороне в условиях гипотетической войны на территории Европы, однако немецкие власти не способны ускорить процесс модернизации армии страны. Об этом 29 октября заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус телеканалу ZDF.
По словам Писториуса, Германии нужно быть готовой к возможности возникновения войны в Европе, из-за чего стране нужно повысить свою боеспособность и обороноспособность.
«Сильно ускориться не получится», — сказал он в ответ на критику о том, что военное ведомство ФРГ слишком медленно расходует средства из оборонного фонда в объёме €100 млрд.
Глава немецкого минобороны отметил, что к концу 2023 года удастся освоить порядка двух третей из этой суммы, однако для производства и поставок оружия потребуется время.
«Нельзя исправить за 19 месяцев то, что получало мало финансирования последние 30 лет», — уточнил Писториус, имея в виду немецкую армию.
Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Писториус во время беседы с гражданами в телеэфире вышел из себя из-за вопроса одного из жителей Германии. Мужчина поинтересовался, почему Берлин не стал способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.
Глава минобороны Германии 3 октября заявил, что бундесвер разместит в Литве бригаду из четырёх тысяч военнослужащих. Он назвал такое решение беспрецедентным для властей ФРГ, однако уточнил, что о точных сроках переброски немецких военных в Литву говорить рано и это случится ближе к 2025 году.