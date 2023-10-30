Берлин, 30 октября, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Германии необходимо быть готовой к обороне в условиях гипотетической войны на территории Европы, однако немецкие власти не способны ускорить процесс модернизации армии страны. Об этом 29 октября заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус телеканалу ZDF.

Stefan Puchner/Global Look Press Stefan Puchner/Global Look Press

По словам Писториуса, Германии нужно быть готовой к возможности возникновения войны в Европе, из-за чего стране нужно повысить свою боеспособность и обороноспособность.

«Сильно ускориться не получится», — сказал он в ответ на критику о том, что военное ведомство ФРГ слишком медленно расходует средства из оборонного фонда в объёме €100 млрд.

Глава немецкого минобороны отметил, что к концу 2023 года удастся освоить порядка двух третей из этой суммы, однако для производства и поставок оружия потребуется время.

«Нельзя исправить за 19 месяцев то, что получало мало финансирования последние 30 лет», — уточнил Писториус, имея в виду немецкую армию.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Писториус во время беседы с гражданами в телеэфире вышел из себя из-за вопроса одного из жителей Германии. Мужчина поинтересовался, почему Берлин не стал способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

Глава минобороны Германии 3 октября заявил, что бундесвер разместит в Литве бригаду из четырёх тысяч военнослужащих. Он назвал такое решение беспрецедентным для властей ФРГ, однако уточнил, что о точных сроках переброски немецких военных в Литву говорить рано и это случится ближе к 2025 году.