Москва, 4 октября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Предложение жителя Германии дипломатически решить вопрос Украины вывело из себя немецкого министра обороны Бориса Писториуса. В ходе беседы с гражданами он сначала заверил, что можно задавать любые вопросы, а затем резко прервал собеседника возгласами «у вас нет права». Трансляция велась 3 октября на сайте правительства Германии.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, один из граждан начал свою речь словами о том, что хотел бы задать вопрос, который «в Германии вообще нельзя задавать». В ответ Писториус тут же заметил, что спрашивать можно, что угодно.

«Это вы так говорите», — парировал мужчина.

Далее собеседник поинтересовался, почему власти Германии отказываются от мирного урегулирования и канцлер Олаф Шольц не пошёл по дипломатическому пути ещё до начала российской спецоперации. Он напомнил, что даже немецкие СМИ не раз транслировали предложение президента России Владимира Путина о диалоге и переговорах.

Остановить мужчину попыталась ведущая, заявив о недостатке времени. Но немец напомнил о своём праве выражать личное мнение.

«Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», — раздражённо заявил Писториус.

Ранее министр обороны ФРГ уже указывал, что его буквально бесят призывы к переговорам между Москвой и Киевом. По его словам, Украине придётся уступить России утраченные территории.

«Меня раздражает, когда я в авторитетной газете читаю комментарии, в которых говорится, что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры, что Украина должна быть готова отказаться от Крыма», — заявлял он в ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности.

При этом на Западе в последнее время всё чаще стали говорить об истощении возможностей военной поддержки Украины. Так, The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного британского военного написала, что Лондон передал Киеву всё оружие, которое мог. В то же время у США заканчиваются деньги для Украины. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби объявил, что Вашингтон располагает средствами на поддержку Киева в течение двух месяцев. 2 октября США заморозили долгосрочные контрактные проекты помощи Украине из-за отсутствия финансирования.

В то же время часть европейских стран всё громче заявляет о необходимости переговоров. На парламентских выборах в Словакии победу одержала партия, выступающая против военных поставок на Украину, а премьер Венгрии Виктор Орбан указал, что Украина не сможет победить Россию, так как это невозможно. Он подчеркнул, что на Западе пытаются транслировать мнение о якобы успехах Киева, но это не просто заблуждение, а откровенная ложь.

Москва отмечала, что открыта к переговорам, но страны Запада запрещают Киеву их вести.