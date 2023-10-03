Берлин, 3 октября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В Литве разместят бригаду из 4 тыс. военнослужащих бундесвера. Об этом эстонскому порталу ERR заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO/Global Look Press

Он подчеркнул, что подобная затея является для ФРГ беспрецедентной.

Пока, по его словам, о точных сроках переброски бригады в Литву говорить рано, но ожидается, что это случится ближе к 2025 году. При этом сформировать её планируют до конца 2024 года.

«К концу ноября или началу декабря у нас будет готовая дорожная карта, и тогда мы будем более точно знать, как действовать дальше», ― отметил Писториус.

Глава оборонного ведомства добавил, что для полноценного размещения бригады требуются казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, о готовности Берлина отправить на литовскую территорию боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО Писториус заявил в июне. Как отметил председатель союза немецких военнослужащих Андре Вюстнер,такое заявление главы минобороны вызвало удивление у представителей Вооружённых сил ФРГ.

Он указал на множество нерешённых проблем, в том числе тех, что связаны с проведением структурных изменений, налаживанием снабжения и созданием инфраструктуры. Председатель союза добавил, что речь идёт «о большом количестве недоделанной домашней работы» как для Вильнюса, так и для Берлина.

В июле на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что на румынской территории необходимо на постоянной основе разместить немецкие подразделения. Он выразил надежду на достижение договорённостей по этому вопросу в ближайшее время.

Немецкий политолог, публицист Владимир Сергиенко в беседе с ИА Регнум заявил, что такое желание Румынии может быть связано с попыткой НАТО открыть второй фронт в Приднестровье, тогда в конфликт будут втянуты не только непризнанная республика и Молдавия, но и Россия с Румынией.